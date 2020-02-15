AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: المتحف الكبير سيصبح عاصمة سياحية وأثرية للعالم أجمع

السبت 15/فبراير/2020 - 09:07 م
المتحف الكبير
المتحف الكبير
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الآثار والسياحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، وهو متحف للإنسانية جمعاء، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو القادم بحضور قامات من زعماء العالم.

وتابع "الديهي"، أن المتحف المصري الكبير سيحول منطقة الأهرامات لمدينة تناظر أكبر مدن العالم التي تقدم السياحة والآثار للعالم، وستصبح عاصمة مصر السياحية والأثرية، ويتحول لتحفة تُشيد به الإنسانية جمعاء، وسيكون عاصمة سياحية وأثرية للعالم أجمع، والمتحف الكبير رسالة من مصر للعالم، بأنها تقدم شمعة مضيئة للعالم اسمها الحضارة والسياحة والثقافة، مشددًا على أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه الانتهاء من المتحف المصري الكبير خطوة خطوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى شباب العالم 2019.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات التجهيز لحفل المتحف الكبير.. افتتاحه فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم.. والسياحة تختار شركة عالمية لإنهاء الفيلم الترويجي

تتم زيارته في عدة أيام.. فاروق حسني: المتحف المصري الكبير لا مثيل له بالعالم

مراسم أسطورية.. وزير الآثار يكشف تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

سنبهر العالم.. وزير السياحة والآثار يكشف موعد افتتاح المتحف الكبير

سفير فرنسا يكشف لـ صدى البلد أسباب تدريس حضارة الفراعنة بمناهجهم.. وسر عودة الفرنسيين لمصر بقوة.. تعاون بين اللوفر والمتحف المصري..ماذا قال عن أم كلثوم ونجيب محفوظ؟..وهذه رسالته للعالم عن مصر..فيديو

حواس: المتحف الكبير سيحدث نقلة عالمية للسياحة المصرية.. وعلينا جميعا أن نفخر به.. صور

ترشيحاتنا

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

أيمن بهجت قمر يقرر اعتزال تأليف الأغاني

أفضل 7 هدافين في تاريخ ليفربول.. وهذا ترتيب محمد صلاح

فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو

صدمة للأحمر.. بكاري جاساما حكم لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

أحمد موسى يهاجم حفيظ دراجي معلق السوبر الأفريقي لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور