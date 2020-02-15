نشأت الديهي: المتحف الكبير سيصبح عاصمة سياحية وأثرية للعالم أجمع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الآثار والسياحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، وهو متحف للإنسانية جمعاء، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو القادم بحضور قامات من زعماء العالم.





وتابع "الديهي"، أن المتحف المصري الكبير سيحول منطقة الأهرامات لمدينة تناظر أكبر مدن العالم التي تقدم السياحة والآثار للعالم، وستصبح عاصمة مصر السياحية والأثرية، ويتحول لتحفة تُشيد به الإنسانية جمعاء، وسيكون عاصمة سياحية وأثرية للعالم أجمع، والمتحف الكبير رسالة من مصر للعالم، بأنها تقدم شمعة مضيئة للعالم اسمها الحضارة والسياحة والثقافة، مشددًا على أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه الانتهاء من المتحف المصري الكبير خطوة خطوة.