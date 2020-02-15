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برلمان

محلية البرلمان تطالب بإلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات

السبت 15/فبراير/2020 - 09:00 م
النائب بدوى النويشى
النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
طالب النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وزارة التنمية المحلية بأن تخطر المحافظات والإدارة الهندسية بضرورة إصدار تراخيص تلائم السلامة الإنشائية للأسانسير مثل السلامة الإنشائية للعقارات

كما اقترح النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات ، وان تقوم صيانة دورية ، على أن يتم التأمين على الأسانسير ضد أى حادثة.

وكان قد تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت" وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وقال أبو العلا في البيان العاجل، إن الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء علي المستوي الحكومي أو الخاص في حاجة إلي مراجعة خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست علي المستوي المطلوب، إذ أن الرقابة علي تصنيعها وتركيبها وصيانتها قد تكون غائبة تماما. 

وأضاف عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، أن ظاهرة أسانسيرات الموت تتزايد خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير وتحصد العديد من الأرواح بحسب  المصادر الرسمية ولعل ما حدث في افتتاح مقر جديد لحزب الحرية المصري بالسويس  خير دليل، وغيرها من الحوادث التي تثبت محاضرها بعلم الجهات المعنية، والفحوصات الفنية إهمال شديد في الصيانة.

وأكد أبو العلا علي أن أرواح المواطنين المعلقة في الهواء أصبحت في خطر حقيقي ودائم، في ظل هذا الإهمال من ناحية الصيانة، ومن ناحية التركيب خاصة في ظل فوضي مخالفات البناء التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، والاعتماد الواسع علي مصانع بير السلم الخاصة بالأسانسيرات، التي تشهد تصنيع وتجميع المصعد في ورش بدائية غير مرخصة تفتقد للمواصفات والاشتراطات اللازمة والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٦٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن الكود المصري لتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني. 

ولفت إلي أن هذه الملف يحتاج لفاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع الغير آمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
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