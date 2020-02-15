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أخبار البلد

سامح عاشور ينتقد بيان الاتحاد الأوربي بشأن القبض على إيطالي في مصر

السبت 15/فبراير/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين،  دعم النقابة للدولة في حربها ضد الإرهاب، حتى استئصاله من جذوره.
وانتقد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي الإسكندرية اليوم السبت، إصدار رئيس الاتحاد الأوروبي لبيان يدين فيه القبض على مواطن إيطالي الجنسية والتحقيق معه من قبل النيابة المصرية، مشيدا ببيان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في هذا الشأن.

وأضاف: "البيان استخفاف بنا، والاتحاد الأوروبي لا يصدر مثل تلك البيانات سوى عندما يكون القتيل أو المقبوض عليه أوروبي"، متسائلا: "أين الاتحاد الأوروبي من مذابح المسلمين في ميانمار، والمذابح تجاه الفلسطينيين، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة".
 
وذكر "عاشور"، أن ما يحدث استعمار جديد من أناس ليس لديهم حضارة، ودعموا إقامة دولة يهودية صهيونية في فلسطين، متابعا: "ليسوا عالما حرا بل عالم عبيد يريد استعباد الأمة العربية، وفلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ولن نساوم على الأرض العربية".
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