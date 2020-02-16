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ملفات

أرواح معلقة في الهواء .. بيان عاجل للحكومة عن «أسانسيرات الموت».. نواب: لابد من محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن.. وبرلمانى يطالب بإصدار تراخيص تلائم السلامة الإنشائية

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:03 ص
الأسانسيرات
الأسانسيرات
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معتز الخصوصى
  • برلمانى يطالب بالرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد 
  • محلية البرلمان تطالب بإلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات
  • برلماني يطالب الحكومة بإنشاء شركة صيانة للمصاعد في كل محافظة

شهدت الفترة الأخيرة حوادث لسقوط الأسانسيرات فى العقارات ، الأمر الذى ينم عن وجود إهمال شديد فى صيانة هذه الأسانسيرات ، والتى تودى بحياة المواطنين والأبرياء ، وكانت آخر هذه الحوادث  حادثة وفاة اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية، والذى توفى بعد أن سقط به الأسانسير من الدور السادس، حيث كان داخله قبل افتتاح المقر الجديد للحزب بالسويس، الأمر الذى دفع عدد من نواب البرلمان إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وتقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت" وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وقال أبو العلا في البيان العاجل، إن الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء علي المستوي الحكومي أو الخاص في حاجة إلي مراجعة خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية، إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست علي المستوي المطلوب، إذ أن الرقابة علي تصنيعها وتركيبها وصيانتها قد تكون غائبة تماما. 

وأضاف عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، أن ظاهرة أسانسيرات الموت تتزايد خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير وتحصد العديد من الأرواح بحسب  المصادر الرسمية ولعل ما حدث في افتتاح مقر جديد لحزب الحرية المصري بالسويس  خير دليل، وغيرها من الحوادث التي تثبت محاضرها بعلم الجهات المعنية، والفحوصات الفنية إهمال شديد في الصيانة.

وأكد أبو العلا على أن أرواح المواطنين المعلقة في الهواء أصبحت في خطر حقيقي ودائم، في ظل هذا الإهمال من ناحية الصيانة، ومن ناحية التركيب خاصة في ظل فوضي مخالفات البناء التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، والاعتماد الواسع علي مصانع بير السلم الخاصة بالأسانسيرات، التي تشهد تصنيع وتجميع المصعد في ورش بدائية غير مرخصة تفتقد للمواصفات والاشتراطات اللازمة والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٦٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن الكود المصري لتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني. 

ولفت إلي أن هذه الملف يحتاج لفاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع الغير آمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وطالب النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وزارة التنمية المحلية بأن تخطر المحافظات والإدارة الهندسية بضرورة إصدار تراخيص تلائم السلامة الإنشائية للأسانسير مثل السلامة الإنشائية للعقارات.

كما اقترح النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات ، وان تقوم صيانة دورية ، على أن يتم التأمين على الأسانسير ضد أى حادثة.محلية البرلمان تطالب بإلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات.

وطالب النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بضرورة إجراء صيانة دورية للمصاعد ، خاصة فى ظل حوادث الموت التى يتعرض لها المواطنون بسبب وجود أعطال بها .

واقترح مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة صيانة للمصاعد فى كل محافظة ، على ان تقوم الحكومة بمحاسبة اتحاد ملاك العقارات فى المحافظات ، فى حالة وجود أى إهمال فى صيانة هذه المصاعد .

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن وجود هذه الشركات سيجعل لديها التزام كامل بالعقد المبرم بينها وبين الحكومة ، حتى تقوم بأداء عملها على أكمل وجه.

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