قبل الاستحمام.. وصفة لتقليل خشونة الشعر المجعد

الشعر المجعد واحد من أكثر أنواع الشعر صعوبة عند التصفيف أو الاستحمام، فتعاني الفتيات صاحبات الشعر المجعد "الكيرلي" للحفاظ عليه بدون هيشان ، لذلك قدمت نهى الوكيل خبيرة العناية بالشعر وصفة لتقليل خشونة الشعر المجعد خلال لقائها في برنامج هي وبس مع الإعلامية رضوى الشربيني.
مكونات وصفة الشعر المجعد:
- 2 ملعقة كبيرة من حمام الكريم.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من زيت بذر العنب.
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طريقة الاستخدام:
- خلط جميع المكونات مع التقليب الجيد.
- فرد الوصفة بالكامل على الشعر دون فروة الرأس.
- يتم وضع الخليط قبل الاستحمام بساعة على الاقل.
- ثم شطف الشعر بماء فاتر.