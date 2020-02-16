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مرأة

قبل الاستحمام.. وصفة لتقليل خشونة الشعر المجعد

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:00 ص
العشر المجعد
العشر المجعد
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حياة عبد العزيز
الشعر المجعد واحد من أكثر أنواع الشعر صعوبة عند التصفيف أو الاستحمام، فتعاني الفتيات صاحبات الشعر المجعد "الكيرلي" للحفاظ عليه بدون هيشان ، لذلك قدمت نهى الوكيل خبيرة العناية بالشعر وصفة لتقليل خشونة الشعر المجعد خلال لقائها في برنامج هي وبس مع الإعلامية رضوى الشربيني.

مكونات وصفة الشعر المجعد:
- 2 ملعقة كبيرة من حمام الكريم.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من زيت بذر العنب.

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طريقة الاستخدام:
- خلط جميع المكونات مع التقليب الجيد.
- فرد الوصفة بالكامل على الشعر دون فروة الرأس.
- يتم وضع الخليط قبل الاستحمام بساعة على الاقل.
- ثم شطف الشعر بماء فاتر.
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