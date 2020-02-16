قبل الاستحمام.. وصفة لتقليل خشونة الشعر المجعد

واحد من أكثر أنواع الشعر صعوبة عند التصفيف أو الاستحمام، فتعاني الفتيات صاحبات الشعر المجعد "الكيرلي" للحفاظ عليه بدون هيشان ، لذلك قدمت نهى الوكيل خبيرة العناية بالشعر وصفة لتقليل خشونة

خلال لقائها في برنامج هي وبس مع الإعلامية رضوى الشربيني.