تعرف على الأسباب الحقيقية لـ عزل أستاذ حقوق المنوفية من وظيفته

أصدرت جامعة المنوفية بيانا رسميا أوضحت خلاله الملابسات الحقيقية لقرار عزل الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة من وظيفته .





حيث أكدت جامعة المنوفية في بيانها : أنه لا صحة تماما لما يتم نشره عن ملابسات قرار عزل الدكتور هشام البدري، والتى زعمت ان قرار العزل جاء لتصديه لفساد بكلية الحقوق.





وأوضحت جامعة المنوفية أن قرار العزل جاء بناء على قرار من مجلس التأديب بالجامعة، بعد التحقيق معه في العديد من الشكاوى ، وتم تحويله لمجلس التأديب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ من كليه الحقوق جامعة القاهرة ضمانا للحيادية والشفافية.



