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أحمد موسى يهاجم حفيظ دراجي معلق السوبر الأفريقي لهذا السبب.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:13 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وكانوا الأفضل على مدار شوطى اللقاء، مردفا: "كان بإمكان الزمالك الفوز بـ 6 أهداف لكنه النحس و3 كفاية عليهم".

وهاجم موسى معلق المباراة، حفيظ دراجي، قائلا: "كان غير مهنى وغير محايد وكان يتمنى فوز الترجي".

يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.

تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.
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