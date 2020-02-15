لهذا السبب.. راكبة مغربية ترسل خطابا إلى مصر للطيران

تلقت مستشفى مصر للطيران، خطاب شكر من راكبة مغربية.

خاب المغربية جاء بعد نجاح العاملين بالمستشفى في إنقاذ حياتها بعد أن كانت تعاني من نزيف حاد أثناء وصولها على أحد طائرات الشركة القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم في طريقها الي كازبلانكا.

وأرسلت الراكبة مروة الصافي، خطاب شكر إلى مستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، وكانت تعاني من نزيف شديد.

جرى نقلها إلى مستشفى مصر للطيران، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور هشام طاهر، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وتم السماح لها بالمغادرة بعد تحسن حالتها الصحية.