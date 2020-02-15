AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لهذا السبب.. راكبة مغربية ترسل خطابا إلى مصر للطيران

السبت 15/فبراير/2020 - 09:05 م
الراكبة المغربية
الراكبة المغربية
Advertisements
نورهان خفاجي

تلقت مستشفى مصر للطيران، خطاب شكر من راكبة مغربية.

خاب المغربية جاء بعد نجاح العاملين بالمستشفى في إنقاذ حياتها بعد أن كانت تعاني من نزيف حاد أثناء وصولها على أحد طائرات الشركة القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم في طريقها الي كازبلانكا.

وأرسلت الراكبة مروة الصافي، خطاب شكر إلى مستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، وكانت تعاني من نزيف شديد.

جرى نقلها إلى مستشفى مصر للطيران، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور هشام طاهر، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وتم السماح لها بالمغادرة بعد تحسن حالتها الصحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى مستشفى مصر للطيران .. استئصال ورم يزن 9 كيلوجرامات من مريضة

خلال منتدى شباب العالم.. راكبة تايوانية تبعث برسالة إلى مصر للطيران.. شاهد

عزل راكب مصري في مطار القاهرة لاشتباه إصابته بالملاريا

4862 شكوى واستغاثة تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية خلال ديسمبر | تفاصيل

هبوط اضطراري بمطار أسوان الدولى لإنقاذ حياة راكب | تعرف على جنسيته

شالو الرحم .. جراحة دقيقة تنقذ أمًا وجنينها بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف .. صور

ترشيحاتنا

هاكرز يخترق حسابات برشلونة على تويتر.. اعرف التفاصيل

اول تعليق من فرجاني ساسي بعد تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى

مرتضى منصور لأحمد موسى: هنكسب السوبر.. والإعلامي: انسى الأهلى حكاية

بـ 3 أمتار تول وذيل فرنساوي.. منة عرفة بـ فستان الزفاف.. شاهد

شقيق وزير المالية الأسبق.. 5 معلومات عن الفنان بطرس غالي بعد سجنه 30 عاما

ضربة جديدة لـ صن داونز قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو حارس الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور