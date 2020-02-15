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مرتضى منصور لأحمد موسى: هنكسب السوبر.. والإعلامي: انسى الأهلى حكاية

السبت 15/فبراير/2020 - 09:13 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى ومرتضى منصور
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وكانوا الأفضل على مدار شوطى اللقاء، مردفا:"كان بإمكان الزمالك الفوز بـ 6 أهداف ولكنه النحس و3 كفاية عليهم.


ومن جانبه قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك:"لاعبو الزمالك كانوا يلعبون باسم مصر فى دويلة قطر، لافتا إلى أنه حذر لاعبي الزمالك من التسوق داخل قطر.


وداعب احمد موسى مرتضى منصور، قائلا:"جهز نفسك للهزيمة من الاهلى يوم الخميس، ليرد رئيس الزمالك:"هنكسب باذن الله".


ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لرئيس الزمالك مازحا:"إنسى الفوز ياسيادة المستشار الأهلى حكاية وان شاء الله بطل السوبر".


يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي التونسي بنتيجة ٣- ١ في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.


تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.
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