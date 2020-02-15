ضبط 17 ألف عبوة عصير وكميات من اللحوم الفاسدة في دمنهور.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط 17 ألف عبوة عصير وصلصة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمصنع ومركز توزيع بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدجاج الفاسد فى دمنهور .

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور لضبط تجار السوق السوداء والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى ومديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتور حسنى عباسى المدير العام.

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أسفرت الحملات عن ضبط ١٠ آلاف عبوة عصير منتهية الصلاحية بإجمالي كميه تقدر ب( سبعة أطنان تقريبا ) تم ضبطها بأحد مصانع العصير وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك للغش والتدليس والتلاعب في تواريخ الإنتاج الصلاحية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 100 كرتونة بندق مقشر مستورد زنة الكرتونة 10 كجم ( 1 طن ) و50 بستلة شيكولاتة ألوان صخور زنة الواحده 5 كجم مجهولة المصدر. وذلك داخل ثلاجه غير مرخصه ولا تقدم الإخطار الشهري للإداره.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 كرتونة صلصة × 200 عبوة بإجمالي 6000 عبوه مجهولة المصدر وبدون تاريخ انتاج او صلاحية داخل مركز توزيع غير مرخص.

وتم التحفظ على المضبوطات والتحفظ عليها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.