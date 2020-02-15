شاهد .. فيديو مسرب لنقل مئات الصينيين إلى الحجر الصحي لفيروس كورونا

أظهرت لقطات مسربة من الصين طابور من الصينيين، يتم اقتيادهم وسحبهم من قبل ضباط الشرطة إلى مخيمات الحجر الصحي ، في إجراء احترازي يطلق عليه تدابير الحرب والتي أعلنته بكين منذ انتشار فيروس كورونا.

واوضح الفيديو تكويم مجموعة من الصينيين، في طابور طويل بمقاطعة هوبى، ويتم اقتيادهم من قبل ضباط الشرطة، تمهيدًا لنقلهم إلى معسكرات الحجر الصحي.

وحسب صحيفة " ديلي اكسبرس"، تم تصوير الفيديو في وضوح النهار، لتوضيح مدى تكثيف المسؤولين لإجراء المسمى "بإجراءات الحرب" المستخدمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





يذكر ان لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت يوم الجمعة عن 2661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 143 حالة وفاة.