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توك شو

هشوفه قريبا في البرلمان .. مرتضى منصور يهنئ أبو العينين بفوزه في الانتخابات التكميلية.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:32 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك التهنئة إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي أقيمت في دائرة الجيزة.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «سنرى محمد أبو العينين قريبا في البرلمان».

وكان "أبو العينين"، أعلن بدء مجموعات مجانية للتقوية والمراجعة العامة لطلاب الجيزة خلال الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع معلمي الجيزة؛ تخفيفًا للعبء عن الأسرة، وتشجيعًا لأبنائنا على التفوق، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية التي نظمها على مدى خمس سنوات في الفترة من 2005 و2010 شارك فيها أكثر من 4000 طالب سنويًا، وتخرج فيها أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الجيزة. 

ووجه "أبو العينين"، الشكر والتقدير إلى معلمي الجيزة ومصر؛ لدورهم الوطني في تربية وتأهيل الأجيال الجديدة للمستقبل، مؤكدًا أنه لن تتطور منظومة التعليم من دون تحسين أوضاع المعلم، كما أعرب عن فخره  بمعلمي مدرسة السعيدية الذين تتلمذ على أيديهم.

وقال مرشح حزب "مستقبل وطن"، منذ اليوم الأول للترشح نائبًا عن الجيزة عام 2000، اتجهت لجامعة القاهرة لوضع حلول علمية مدروسة لمشاكل دائرة ومحافظة الجيزة تحت عنوان "معا من أجل جيزة جديدة"، وعقدت الكثير من الاجتماعات بحضور رئيس الجامعة ومحافظ الجيزة بمشاركة 90 من عمداء وأساتذة الجامعة، ثم عقدت مؤتمرًا موسعًا بجامعة القاهرة لإعلان المخطط الاستراتيجي لتنمية محافظة الجيزة الذى جاء فى حوالى 400 صفحة، وتضمن 186 مشروعا في جميع المجالات من الناحية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية ومشروعات للشباب والمرأة"، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المشروعات التي نفذت في محافظة الجيزة على مدى الـ 20 عاما الماضية كانت وليدة هذا المخطط.
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