بمشاركة 15 ألف زائر.. ختام فعاليات معرض ISF والمؤتمر الدولي للاستثمار في الأحداث الرياضية

اختتمت مساء اليوم وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة ISF ، والمؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية بنجاح كبير.





نظمت وزارة الشباب والرياضة معرض ISF في نسخته الثانية بالتعاون مع شركة زين لتنظيم المعارض والمؤتمرات المصرية والدولية ، كما تنظم المؤتمر الدولي للسياحة والأحداث الرياضية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان ، وجامعة كيمينتس الألمانية وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات .





ويعتبر المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة أكبر معرض رياضي دولي ، حيث أقيمت نسخته الأولى العام الماضي على مساحة 1095 متر مربع ، بينما تقام النسخة الثانية على مساحة 4660 متر مربع ، وبمشاركة أكثر من 40 شركة عارضة وبلغ عدد الزائرين للمعرض مع انتهاء فعالياته ما يقرب من 15 ألف زائر .





ويهدف تنظيم وزارة الشباب والرياضة للمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة لشمال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي إلى زيادة سياحة المعارض الرياضية بمصر ، وجذب اهتمام ومشاركة أكبر الأسواق العالمية في مجال الرياضة واللياقة البدنية في أفريقيا والشرق الأوسط ، بالاضافة إلى نشر ثقافة جديدة وعصرية للشعب المصري من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة ، وتنشيط السياحة الرياضية وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الرياضة من الأجهزة ، والمعدات ، والأدوات ، والملابس ، والأحذية الرياضية .





كما نظمت وزارة الشباب والرياضة المؤتمر الدولي بعنوان التطوير والاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية بالتعاون مع كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان (بنات) وجامعة كمينيتس الألمانية وذلك لتحقيق الريادة بتنظيم الأحداث الرياضية ، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة ، وعرض أهم المستجدات الجارية في مجال الاستثمارات السياحية والرياضية عالميًا ، لمواكبة التطور في الأسواق العالمية في صناعة الرياضة والتي تحولت من رياضة البطولة إلى رياضة الممارسة الرياضية اضافة الى الاستخدام الأمثل لكافة الامكانات المادية والبشرية المتاحة في تطوير السياحة الرياضية والاستثمار في الرياضة.





وتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل والندوات حاضر فيها مجموعة من أكبر الأساتذة المتخصصين والخبراء بحضور الدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية التربية الرياضية بالجزيرة ، وجاكلين توخيل ممثله عن جامعة كيمينتز الألمانية





ناقش المؤتمر موضوعات تناولت استضافة الأحداث الرياضية ، بالاضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحديث صناعة الرياضة ، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الاستثمار في الأحداث الرياضية ، والدعم اللوجيستي لشركات القطاع الخاص ، والدخل القومي من الأنشطة المائية والسياحة الرياضية ، العلامات التجارية في الاستثمار في الأحداث الرياضية ، وعرض أهم إيجابيات الاستثمار في السياحة الرياضية.





واختتمت الفعاليات بعرض من الادارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بعنوان ترويج السياحة الرياضية في مصر خلال الفترة الماضية والتي شملت استضافة مصر لأكثر من 70 حدثًا رياضيًا دوليًا باشغال فندقي يفوق المليون ليلة سياحية ، وبمشاركة أكثر من 100 ألف فرد من خلال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية من ملاعب وفنادق ومدن شبابية



