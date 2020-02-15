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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول الصعب على نورويتش سيتي

السبت 15/فبراير/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول في صدارة جدول المسابقة برصيد 76 نقطة وبفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا عقب فوز على نورويتش سيتي كالاتي:


ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول الصعب على نورويتش سيتي
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