AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: انطلاق برامج تدريبية للقيادات الوسطى والشبابية حتى 20 فبراير

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياسـمين بدوي
تعقد الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية للقيادات الوسطى والشبابية، والتى تنفذ ابتداءا من اليوم الأحد ١٦ / ٢ /٢٠٢٠ وتستمر حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ .

وأعلنت  الإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية ، أن أحد هذه البرامج التدريبية سيكون بعنوان  (التواصل التسويقي ) ، والذى يهدف الى تحديد مفاهيم الاتصال الفعال واستثمارها فى نجاح اهداف المؤسسة.

كما أوضحت الإدارة أنه سيتم أيضا تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "صقل وإعداد الموجه الاجتماعي في العمل مع الحالات الفردية" والذي يهدف إلى اكساب الموجه الاجتماعي المهارات اللازمة في العمل مع الحالات الفردية .

كما أشارت الإدارة إلى أنه سيبدأ تنفيذ الجزء الرابع من برنامج "مكافحة الفساد" للقيادات الوسطى ، والهدف من البرنامج الالمام بمفهوم الفساد وانواعة والحفاظ علي المال العام والحوكمة ومدونة السلوك الوظيفى .

كما سيتم تنفيذ برنامج " توعية رؤساء ومسئولي وحدات الامن" ، (بقاعة طه حسين ) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والذى يهدف الى توعية مسئولي الامن بأمن المنشأت وامن الافراد والتأمين من الحرائق وادارة الازمات.

وفى إطار الحرص على التعاون مع كافة الجهات التدريبية لتبادل الخبرات بهدف تحقيق التميز فى عملية التدريب ، ستبدأ ادارة البرامج الخارجية برنامجها" مديري مؤسسات تربوية " ، والذى ينفذ بإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة ولمدة اسبوعين ، كما يبدأ تنفيذ برنامج " السلوك والوعي الوظيفي "والذى يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، ويستمر لمدة أسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يشكل لجنة جديدة لوضع سياسات التدريب لكافة العاملين بالوزارة وهيئاتها

إجراءات جديدة من التعليم للسيطرة على منظومة الأنشطة التدريبية

التعليم في أسبوع.. استعدادات لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. توفير منح لتدريب معلمي المدارس المصرية في اليابان.. إتاحة رابط استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات

وزير التعليم: نواصل جهودنا لتحسين أوضاع المعلمين مهنيًا واجتماعيًا وماديًا

مركز إعداد القيادات التربوية يبدأ تنفيذ برامج تدريبية لتحقيق رؤية مصر 2030

تعليم الوادي الجديد يختتم فعاليات الأسبوع الثانى لتدريب القيادات الشابة

ترشيحاتنا

الصين تعلن ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا

نشرة الرياضة | تألق محمد صلاح .. وقرارات نارية للأهلي بشأن القمة وصن داونز .. حقيقة الممر الشرفي للزمالك

صدمة للأحمر.. بكاري جاساما حكم لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كأنهم خدو عمرى .. تعليق مؤثر من الطيار الموقوف على سحب رخصته .. شاهد

رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان

ابنة شقيق عادل إمام تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور.. وعلى ربيع يعلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

شاهد.. السماء تمطر أسماكا في بريطانيا

هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار حفاضات أطفال مسرطنة