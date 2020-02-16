التعليم: انطلاق برامج تدريبية للقيادات الوسطى والشبابية حتى 20 فبراير

تعقد الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، مجموعة من البرامج

التدريبية التخصصية للقيادات الوسطى والشبابية،

والتى تنفذ ابتداءا من اليوم الأحد

١٦ / ٢ /٢٠٢٠ وتستمر حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ .





وأعلنت الإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية ، أن أحد هذه البرامج التدريبية سيكون بعنوان (التواصل التسويقي ) ، والذى يهدف الى تحديد مفاهيم الاتصال الفعال واستثمارها فى نجاح اهداف المؤسسة.





كما أوضحت الإدارة أنه سيتم أيضا تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "صقل وإعداد الموجه الاجتماعي في العمل مع الحالات الفردية" والذي يهدف إلى اكساب الموجه الاجتماعي المهارات اللازمة في العمل مع الحالات الفردية .



كما أشارت الإدارة إلى أنه سيبدأ تنفيذ الجزء الرابع من برنامج "مكافحة الفساد" للقيادات الوسطى ، والهدف من البرنامج الالمام بمفهوم الفساد وانواعة والحفاظ علي المال العام والحوكمة ومدونة السلوك الوظيفى .



كما سيتم تنفيذ برنامج " توعية رؤساء ومسئولي وحدات الامن" ، (بقاعة طه حسين ) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والذى يهدف الى توعية مسئولي الامن بأمن المنشأت وامن الافراد والتأمين من الحرائق وادارة الازمات.



