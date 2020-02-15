رئيس القومية للبريد يكشف عن أكبر عملية غسيل أموال| فيديو

كشف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية.









وقال الصغير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إنه تم التحفظ على جميع ممتلكات المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح.









وأضاف، أن هناك متابعة لكل التحويلات والحسابات التي تتم في مطروح ومحافظات الصعيد، موضحا أن الجهات الرقابية والأمن ومباحث البريد تقوم بمراقبة كافة التحويلات.









وأشار إلى أن هناك 5 موظفين تابعين للبريد خاضعون للتحقيقات، مؤكدا أن هناك حجم تحويلات كبيرة جدا تتم بالأنظمة الحديثة المميكنة.









ولفت عصام الصغير أن الأنظمة تراقب على مدار اليوم لتقيم كل شخص يقوم بالتحويلات ويتم وضع تقييم لكل الأشخاص خاصة مع المبالغ الكبيرة.



