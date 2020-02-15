مجلة إعلام الأزهر تحصل على أعلى تقييم في مجالات بحوث الإعلام على مستوى الجمهورية

حصلت مجلة البحوث الإعلامية التي تصدرها كلية الإعلام - جامعة الأزهر على أعلى تقييم في مجالات بحوث الإعلام على مستوى الجمهورية متفوقة على جميع مجلات الإعلام في مصر، وذلك في تقييم المجلس الأعلى للجامعات حيث حصلت على 6.5 درجة من أصل 7 درجات.





وقال الدكتور غانم السعيد عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة إن مجلة البحوث الإعلامية من أوائل المجلات الإعلامية المتخصصة في العالم العربي؛ إذ مرّ عليها أكثر من 25 عامًا، فقد صدر العدد الأول في أكتوبر 1993م، ومن منذ صدور عددها الأول إلى يومنا هذا حظيت بنشر بحوث الترقية لأساتذة الإعلام المرموقين في مصر والعالم العربي، الذين هم على قمم الكليات والمعاهد الإعلامية الآن، وما ذلك إلا لتقديرهم وثقتهم في هذا الوعاء البحثي المتميز.





وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد مدير تحرير المجلة أن هناك تغييرات جذرية حدثت في المجلة وتطويرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تتميز بالآتي:





للمجلة موقع إلكتروني على بنك المعرفة المصري، وترفع البحوث كاملة بصيغة pdf مع ملخص باللغة العربية والانجليزية، ورابط الموقع هو:





كما أن للمجلة ترقيم دولي للنسخة الورقية، هو: 2682-292X وترقيم دولي للنسخة الإلكترونية، هو: 1110-9297 .





وتعد هذه المجلة مجلة نصف سنوية، منتظمة الصدور في موعدها المحدد، منذ العدد الأول عام 1994م، وحتى العدد الثالث والخمسون يناير 2020م ، و تقوم المجلة بمراجعة جميع البحوث لغويًا وأسلوبيًا بدقة كاملة، عن طريق لجنة علمية متخصصة في التدقيق اللغوي.





وللمجلة ضوابط ومعايير محددة في القبول المبدئي للبحوث قبل إرسالها للتحكيم، وهو ما يؤدي إلى رفض كثير من البحوث دون إرسالها للتحكيم، و تلتزم المجلة بنشر ملخصين باللغة العربية والإنجليزية في الصفحة التي تلي غلاف البحث، وهو ما يميزها عن المجلات الإعلامية الأخرى، كما تلتزم المجلة بإصدار الأعداد في موعدها، ورفعها على الموقع الإلكتروني للمجلة.



