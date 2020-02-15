زهيدة وغير متوقعة - تعرف على جائزة مسابقة أقوى رجل في دمياط.. فيديو

اقوى رجل في دمياط، مسابقه اعتاد الدمايطة عليها كل عام لتنافس الشباب ذوي القدرات الخاصة للفوز باللقب والتباهى بانه الاقوى بدمياط .









هذا العام نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط مسابقة "اقوي رجل في دمياط " بقرية الهواشم التابعة لمركز كفر البطيخ .









جاءت المسابقة لاختيار الافضل في العاب شقلبة إطار مسافة ٢٠ متر وكذلك نقل أجولة رمل مسافة ٢٠ متر وجر عربة مسافة ٢٠ متر وايضا دفع كرة طبيه وزن ٥ كيلو لابعد مسافة.









أقيمت المسابقة بمقر مركز شباب الهواشم وسط حضور كيير من الشعبين والاهالي لتشجيع المتسابقين.







