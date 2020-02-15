زهيدة وغير متوقعة - تعرف على جائزة مسابقة أقوى رجل في دمياط.. فيديو

اقوى رجل في دمياط، مسابقه اعتاد الدمايطة عليها كل عام لتنافس الشباب ذوي القدرات الخاصة للفوز باللقب والتباهى بانه الاقوى بدمياط .
هذا العام نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط مسابقة "اقوي رجل في دمياط " بقرية الهواشم التابعة لمركز كفر البطيخ .
جاءت المسابقة لاختيار الافضل في العاب شقلبة إطار مسافة ٢٠ متر وكذلك نقل أجولة رمل مسافة ٢٠ متر وجر عربة مسافة ٢٠ متر وايضا دفع كرة طبيه وزن ٥ كيلو لابعد مسافة.
أقيمت المسابقة بمقر مركز شباب الهواشم وسط حضور كيير من الشعبين والاهالي لتشجيع المتسابقين.
فاز بالمسابقة كل من الفائز الاول هاني محمد غازي وحصل علي مبلغ 450 جنيها والفائز الثانى فتحي محمد البحيري وحصل علي مبلغ 350 جنيها،وتم توزيع هدايا علي الفائزين.,