وزير الثقافة تسلم جائزة المسابقة الدولية للتأليف الموسيقى العربي عن عام 2019

سلّمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجمع العربى للموسيقى جائزة مسابقة المجمع الدولية لتأليف الموسيقى العربى عن عام 2019 للبنانى الدكتور هياف ياسين الذى نالها عن لحنه لكلمات موشح اخفى الهوى لابن الفارض وذلك فى ختام فعاليات المؤتمر العام للمجمع في دورته الـ 25 ودرع تقدير الدكتور عبد الحميد حمام بمناسبة انتهاء ولايته عضوًا دائمًا في المجلس التنفيذي وفي الهيئة العلمية (2009-2019) وممثلًا للمملكة الأردنية الهاشمية في المجمع عن الفترتين 1972-1978 و2009-2019.





خلال الجلسة وجهت عبد الدايم التحية للسفير أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وقدمت له الشكر على دعم مشاركة المجمع فى جناح الجامعة بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب من خلال ندوة إصدارات الموسيقى العربية 2018 .. الواقع والآفاق.





وأشادت بقرار مجلس الجامعة بتبني المذكرة الخاصة بإعلان يوم 28 مارس من كل عام موعدًا للاحتفال بالموسيقى العربية ، كما نوهت بالتعاون الجديد مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إفساح المجال لمشاركة المجمع في معرض أكسبو دبي 2020 ، إلى جانب التعاون مع جامعة الروح القدس الكسليك في مؤتمر الصوت وتقنيات الغناء في الموسيقى العربية الذي عقد في أكتوبر الماضى ، وكذلك مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا العام الماضى.





كما حثت المؤتمرين على ترشيح شخصيات من بلادهم لجوائز المجمع 2020 والتي ينتهي موعدها في 1 مارس 2020، ودعتهم ايضا إلى مطالبة الجهات المعنية المختلفة في بلادهم بتفعيل انشطة الاحتفالات بيوم الموسيقى العربية الدولي كل عام .





وكانت التوصيات قد شملت ان يكون موضوع مسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام 2021 تأليف لآلة القانون بما يبرز تقنيات الآلة وسماتها الموسيقية وألوانها العربيّة ، ان يختار المجمع مواضيع ندواته العلمية من خمس أطروحات هى الرقمية في خدمة الموسيقى العربية - عروبة القدس في الإبداع الموسيقي ، المرأة والموسيقى العربية ، التربية الموسيقية العربية - الموسيقى العربية وذوو الإحتياجات الخاصة.





كما تمت المصادقة على توصية الهيئة العلمية باعتماد الورقة المقدّمة من قبل أمانة المجمع العربي للموسيقى حول الأنشطة السنوية الممكنة للإحتفال بيوم الموسيقى العربية، واضافت عليها المقترحات الاتية إعداد وثيقة تعريفيّة بيوم الموسيقى العربية ( مناسبته، أهميته، تاريخه، والأنشطة الممكن إقامتها للإحتفال به ) ، دعوة الأونيسكو لاعتماد 28 مارس من كلّ سنة كيوم عالميّ للموسيقى العربيّة ، دعوة السفارات العربيّة والمكاتب الثقافيّة العربيّة في العالم لإحياء يوم الموسيقى العربيّة من خلال أنشطة مختلفة ، إجراء مقابلات تليفزيونية وإذاعية عن الموسيقى العربية في كلّ بلد عربيّ يوم الموسيقى العربية وقبله للتعريف به وبأهمية الموسيقى العربية ، اقامة حفلات موسيقية عربية مجانية متاحة وبخاصة في القرى والمناطق النائية ، تعريف بالموسيقى العربية في المدارس يقوم بها طلاب كليّات ومعاهد الموسيقى في البلدان العربيّة.



