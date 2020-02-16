حكم الإنابة في إخراج الصدقة والزكاة .. البحوث الإسلامية يوضح





هل يجوز المجاهرة بالصدقة لتعميم الخير





قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الأصل في إخراج الصدقة ان تكون في الخفاء لا يعلم بها غير الله عز وجل ولكن هناك وقت قد يجوز المجاهرة بالصدقة ليس من باب الرياء والسمعة ولكن من باب تعميم الخير .



وأضاف عاشور خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية ، قائلا: يجوز للرجل او السيدة ذات المكانة الرفيعة او القدوة ان يعلم ما حوله وكل الناس أنه يخرج صدقته ولكن بشرط ان تكون نيته الحث على فعل الخير ومساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء .





وتابع عاشور: ان من أفضل انواع الصدقات الصدقة الجارية والتي تنفع صاحبها بعد مماته لفترة طويلة .





حكم إخراج الصدقة رغم الشك في حالة طالبها

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: " إذا وجدت في طريقي رجلا فقيرا يحتاج المساعدة، وقمت بإعطائه مبلغا من المال، هل لو كان هذا الرجل كاذبا في ادعائه الفقر لا أحصل أنا على ثواب هذه الصدقة ؟ "



وقال "عويضة " في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن المسلم وهو يخرج صدقة، لا ينظر إلى حال المحتاج الذي أعطاه هذه الصدقة، لافتا إلى أنه إذا تحير في أمر هذا الفقير الذي يدعي الفقر وقلة الحيلة، يتصدق حتى ولو بالقليل.





أضاف أمين الفتوى، أن المسلم يجب عليه أن يعود نفسه على المداومة في إخراج الصدقات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد يد سائل أبدا.



حكم مساعدة الأيتام في الزواج من مال الزكاة أو الصدقة



وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: "هل مساعدة البنت اليتيمة في شراء احتياجات الزواج من الصدقة الجارية أو الزكاة يجوز شرعًا؟ " .



وأجاب أمين الفتوى عن السؤال، أنه يجوز من الصدقة الجارية بأن تشتري لها احد الاجهزة الكهربائية كالثلاجة أو الغسالة أو البوتاجاز والتي تمكث فترة طويلة.









اقرأ أيضا:





ورد سؤال الى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : " هل يجوز أن أعطي مالًا لأحد يخرجه صدقة عني ؟ردت اللجنة قائلة: فلا بأس بأن تعطي أحدًا المال الذي تريد التصدق به ليقوم هو بذلك نيابة ووكالة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة.