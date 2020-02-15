بعد شكوى سكان دار مصر 6 أكتوبر.. «الإسكان» لـ المواطنين: «لا تستلم الوحدة قبل التأكد من اكتمال التشطيب».. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم تعويض الشركات من الحكومة واستكمال العمل في المشروعات التي تأخرت، موضحا أنه تم سحب الأعمال لأكثر من شركة متقاعسة بسبب خدماتهم السيئة وتكليف العمل لشركة أخرى.

وطالب «عمرو خطاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» المواطنين المتقدمين في سكان 6 أكتوبر التأكد من اكتمال التشطيب قبل استلام الوحدات، مؤكدا أن الدولة دفعت أموالاً للمقاولين للتشطيبات .

وأوضح المتحدث باسم وزارة السكان، أن الجهة المنوط بها التعامل مع المواطن هي الدولة من خلال جهاز المدينة، لافتًا إلى أنه تم عمل مركزين في أكتوبر الجديدة، مناشدًا بعدم استلام الوحدات السكنية بدون مهندس من الجهاز.

وأشار إلى أن الوزارة خصّصت مركزاً لاستقبال المواطنين المتقدمين على الوحدات بالموقع، مؤكدا أن مشروعات دار مصر وأكتوبر الجديدة لا تُسلِّم إلا بعد استكمال المرافق.

ولفت إلى أنه إذا وجد أي تأخير في الاستلام الوزارة قامت بعمل تسهيلات في الدفع دون أي فوائد من ثمن الوحدة، منوهًا إلى أنه يتواصل مع المواطنين الذين لديهم اي شكاوى بشأن أي تأخر في المشروع أو مشكلات في المرافق.