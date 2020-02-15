بعد سلخ وتقطيع جسد شابة.. آلاف المكسيكيات يلقين بالدهان الاحمر على باب رئيسهن..صور

ألقت المتظاهرات النسويات بالدهان الأحمر على قصر الرئيس المكسيكي أمس، في ظل احتجاج الآلاف من النساء بعد سلخ وقتل سيدة شابة تعرضت للطعن وتقطيع جسدها إلى اشلاء.





وأقدمت المتظاهرات على رش الدهان الأحمر على باب القصر الدولي للرئيس المكسيكي،أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال عقده مؤتمر صحفي داخل قصره اليوم، في تظاهرات تندد بقتل الشابة .





وكانت اندلعت مظاهرة عيد الحب الساخنة بعد غضب شديد بسبب مقتل إنغريد إسكاميلا البالغة من العمر 25 عامًا في مكسيكو سيتي ونشر صور بيانية لجثتها المشوهة في الصحف.





وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، يعد قتل الشابة المذكورة اخر حادث مروع من ضمن سلسلة القتل الوحشي للسيدات اللاتي يطلق عليهن المتظاهرات النسوية في المكسيك.