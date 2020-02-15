تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على نورويتش سيتي

خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.









الفوز رفع رصيد ليفربول في صدارة جدول المسابقة برصيد 75 نقطة وبفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.









ويخوض فريق ليفربول المباراة القادمة بدوري أبطال أوروبا، ويسافر إلى مدريد لخوض لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الثلاثاء 18-2-2020، ضمن ذهاب دور الـ16.