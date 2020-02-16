محافظ القاهرة يكشف عن عدد طلاب ذوي القدرات الخاصة بمدارس العاصمة

كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن عدد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس المحافظة.





وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن مدارس العاصمة تحتضن ٥٥٨٣ طالب وطالبة من ذوي الهمم العالية موزعين على ١٢٩ مدرسة.





وأكد أن المحافظة تقوم بدور كبير في رعايتهم وتطوير قدراتهم من خلال ورش التأهيل وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية وهو ما أسهم في حصول أبناء القاهرة على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية.





كما نوه إلى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي لكل الفئات والأعمار منهم حيث تم تسليم عدد من الدراجات البخارية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية ، بالإضافة إلى تجهيز ٣٥ عروسة وتعيين عدد ١٦١ من الحاصلين على شهادة الـ ٥% وذلك خلال عام ٢٠١٩.



