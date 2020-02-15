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باحث في شئون الجماعات يتحدث عن الدور الخطير للإرهابي محمود فتحي..فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:57 م
عمرو فاروق
عمرو فاروق
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محمد حليم قنديل
قال عمرو فاروق الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إن محمود فتحي بيمثل أحد العناصر السلفية التى تمتلك القدرة على جمع أو حشد أو تعبئة التيار السلفي السائد والموجود داخل القاهرة.


وأضاف عمرو فاروق خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الكبسولة" للإعلامية أماني الخياط، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محمود فتحي فى المقام الأول يحمل توجهات جماعة الاخوان.


وتابع ، أن محمود فتحي بيترجم مخطط جماعة الاخوان الإرهابية من داخل تركيا الذين يسيروا فى اربعه مسارات رئيسية للتحرك والتحول فى المشهد الداخلى للدولة المصرية.


وأوضح، أن محمود فتحي يسعى فى ما يسمى بالجهاد السياسي والجهاد الإلكتروني أو الإعلامي وصناعة ما يسمى بالكائنات أو الأشخاص التي يتم توظيفها  وذات الصفة المشابه.


وأشار إلى أن، جماعة الأخوان الإرهابية فى مراحل الضعف تقوم بصناعة بعض الكيانات التى تعبر عن توجهاتها دون أن تكون جماعة الإخوان والقيادات فى المشهد.

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