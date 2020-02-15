أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الدوري

خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البريميرليج".

خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البريميرليج".

وقال الألماني يورجن عقب نهائية المباراة: " مباراة غريبة لكن لا يعجبني أن يقال إنه نجد دومًا طريقة للفوز لأن هذا فعلا ما نفعله دوما والفوز كان بفضل شخصية اللاعبين، نعم لم نلعب بشكل رائع ولا أعتقد ان ذلك كان ممكنًا بسبب الرياح".





أضاف: " "بين الشوطين أخبرنا اللاعبين ماكنا نقوم به بشكل خاطئ مثل التمريرات الضائعة والتمركز وعدم التقدم، لم يشكلوا علينا خطرا حقيقيا لكن مازالوا خطيرين علينا".





وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.



