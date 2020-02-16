أكاديمية البحث العلمي تنظم حفل تكريم لـ الفائزين بجوائز الدولة .. اليوم

تنظم أكاديمية البحث العلمي حفل تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للسادة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018، والتي منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم أغسطس 2019.









وستقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وذلك اليوم الأحد الموافق 16 /2 /2020 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.









كما سيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضًا وتسليمهم شهادات تقدير









وسيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018









وسيحضر الاحتفال علماء مصر وكبار الشخصيات ورؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية؛ حيث تعي وتقدر الدولة دور العلم والعلماء وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم.



