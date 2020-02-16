رسم وشعر وموسيقى في ثقافة الدقهلية

استمرت فعاليات القوافل الثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقري الدقهلية الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية لتحقيق العدالة الثقافية لكل أبناء الوطن، وللأسبوع الرابع على التوالي نظم قصر ثقافة ميت الفرماوي قافلته الثقافية بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية دنديط، بدأت الفعاليات باستكمال مسابقة الرسم الحر للأطفال بجانب مسابقة في القراءة علي مدار اليوم.





أعقبها تخت شرقي من فرقة المنصورة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد ذكي واغاني الوطنية واخري طربية مثل يا حبيبتي يا مصر و وطني الاكبر وتعيشي يا مصر، تلاها مسية شعرية شارك فيها الكاتبة صفاء ابو صبيحة احد أعضاء نادي أدب ميت غمر، وقدمت عدد من القصائد مثل شباك صغير ،طيفك ؛نور الحياه كما شارك كل سما مجدي و احمد هيثم و انور خالد وفاطمه احمد الموهوبين في القرية بإلقاء الشعر والقصص القصيرة والغناء مثل قمر، النشيد الوطني، مدرستي الجميلة، والله يا وطن.



