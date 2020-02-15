برلماني: تشهير البرلمان الأوروبي بحالة مواطن مصري استهداف متعمد للقضاء الشامخ

رفض النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قيام رئيس البرلمان الأوروبي بالتعرض لحالة مواطن مصري والتعرض للسلطة القضائية المصرية الشامخة ومحاولة النيل منها دون النظر بواقعية في الحادثة.





ونوّه في بيان له اليوم، بالموقف الغريب لرئيس البرلمان الأوروبي من مصر رغم أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الحريات وضمان الحقوق وضمان سيادة القانون بشهادة العالم كله.





وشدد النائب، أن تعرض البرلمان الأوروبي وبشكل خاطي لحالة مواطن مصري، واعتماده على تقارير منظمات حقوقية مشبوهة تكره مصر وتصيغ بيانات ضدها.. ويؤكد على الانحياز السافر للبرلمان الأوروبي واعتدائه الصارخ على القضاء المصري.. وتشبثه بقضية مواطن متهم في قضية سياسية كبيرة وهناك قرارات من النيابة العامة بشأنه.



