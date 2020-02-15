برشلونة يصدر بيانا رسميا بعد تعرض حساباته لـ التهكير

تعرضت حسابات نادي برشلونة على "تويتر" للاختراق اليوم السبت، من مجموعة أسمت نفسها "Our Mine"، وفق ترجيح احتمالية اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.

وجاء في بيان برشلونة نشره عبر حسابه على "تويتر": "سيقوم نادي برشلونة بإجراء تدقيق للأمن الحاسوبي وسيتم مراجعة جميع البروتوكولات والروابط من أجل تجنب مثل هذه الحوادث، وضمان افضل خدمة لأعضاء النادي ومشجعيه، نعتذر عن أي ازعاج قد يسببه ما حدث".





وأضاف: "تم اختراق حسابات تويتر الخاصة بالنادي، وهذا هو سبب ظهور رسائل من خارج النادي، والتي حذفت بعد الإبلاغ عنها".



