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رياضة

برشلونة يصدر بيانا رسميا بعد تعرض حساباته لـ التهكير

السبت 15/فبراير/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعرضت حسابات نادي برشلونة على "تويتر" للاختراق اليوم السبت، من مجموعة أسمت نفسها "Our Mine"، وفق ترجيح احتمالية اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.


وجاء في بيان برشلونة نشره عبر حسابه على "تويتر":  "سيقوم نادي برشلونة بإجراء تدقيق للأمن الحاسوبي وسيتم مراجعة جميع البروتوكولات والروابط من أجل تجنب مثل هذه الحوادث، وضمان افضل خدمة لأعضاء النادي ومشجعيه، نعتذر عن أي ازعاج قد يسببه ما حدث".


وأضاف: "تم اختراق حسابات تويتر الخاصة بالنادي، وهذا هو سبب ظهور رسائل من خارج النادي، والتي حذفت بعد الإبلاغ عنها".


وشهد حساب برشلونة العربي تغريدة باللغة العربية جاء فيها: "بعدين شدعوه حولوا على مدريد احسن لكم فريق اورماين"، وأضاف من يبدو أنهم مخترقون في تغريدة أخرى قائلين: "اسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي اجمع فريق اورماين لأمن المعلومات".


وتعد أورماين مجموعة اختراق ، تعمل على اختراق أمان النظام أو الشبكة، وقد قامت المجموعة باخترق حسابات العديد من المشاهير على الإنترنت، وغالبًا ما تعمل على التخريب، بهدف الإعلان عن خدماتها التجارية

يذكر أن برشلونة كان قد فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على ضيفه خيتافي، السبت، ليتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي، ريال مدريد.

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