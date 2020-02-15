الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بإسعاد جماهيرهم

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وعقد الخطيب جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني، للشد من أزرهم قبل السفر إلى الإمارات بعد غدٍ الإثنين، لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، المقرر لها الخميس المقبل في أبو ظبي.





وطالب الخطيب الجميع بضرورة بذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية، لتقديم الصورة التي تليق بالأهلي وبكرة القدم المصرية بشكل عام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تقديم عرض يليق بهم، ونتيجة تسعد جماهير الأهلي.



