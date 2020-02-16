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ثقافة

"المخزن" عرض مسرحي لفرقة ديروط المسرحية بأسيوط

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات العرض المسرحي "المخزن" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى حيث أبهر الجمهور العرض المسرحي المخزن والذي قدمه قصر ثقافة ديروط بقاعة نادي المعلمين والذي يستمر حتى الاثنين ١٧ فبراير الجاري، ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية .

المخزن يروي قضية هامة من قضايا المجتمع وتوضح الظلم الذي وقع على احد الأفراد واختطاف إبنه ويوضح كيفية التعامل مع المواقف التي تسردها القضية وكيفية الانتقام.

العرض من تأليف محمد عثمان واشعار سيد عبدالرازق وتصميم ديكور فتحى مرزوق وإخراج مارك صفوت ويضم نخبة من المبدعين الشباب وهم احمد محمد صلاح و ايمان نبيل محمد وإبراهيم يوسف محمود و احمد عاطف محمد ومحمد أشرف حسنى واحمد عبداللاه فوزى وأمانى عصمت ثابت وجهاد بدوى محمد وابانوب منصور ومحمود مصطفى عبدالحميد واحمد فخري محمد ومحمود فخري محمد ومحمد شعبان توفيق ومصطفى وردانى توفيق والمعتصم بالله ياسين على وعبدالرحمن محمد سيد ونور الدين بدر زكريا وعمر احمد محمد واحمد رجب محمد وعبدالله محمود.
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