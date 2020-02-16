"المخزن" عرض مسرحي لفرقة ديروط المسرحية بأسيوط

لل يوم الثاني على التوالي تقام فعاليات العرض المسرحي "المخزن" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى حيث أبهر الجمهور العرض المسرحي المخزن والذي قدمه قصر ثقافة ديروط بقاعة نادي المعلمين والذي يستمر حتى الاثنين ١٧ فبراير الجاري، ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية .





المخزن يروي قضية هامة من قضايا المجتمع وتوضح الظلم الذي وقع على احد الأفراد واختطاف إبنه ويوضح كيفية التعامل مع المواقف التي تسردها القضية وكيفية الانتقام.



