ختام الملتقى الثقافى الثالث لشباب الحدود بمطروح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى الثقافى الثالث لشباب الحدود بمسرح قصر ثقافة مطروح، والذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تضمن الحفل معرض لمنتجات الورش المشاركة بالملتقى ومنها ورشة حرف بيئية، خيامية، نحاس ورشة نسيج جلد، ورشة جلود، خوص، أعقب ذلك الورشة الأدبية، حيث ألقيت مجموعة من قصائد الشعر للشباب المشاركين بالورشة تحت قيادة علاء ابوخلعه، إلى جانب ورشة عرض مسرحى مميز يعبر عن ثورتى الشعب فى يناير ويونيو، شارك بالعرض مجموعة متميزه من شباب الملتقى.





كما ألقى مدير عام فرع ثقافة مطروح كلمة شكر فيها المشاركين والقائمين على الملتقى وثقتهم فى اختيار مطروح مكان للملتقى الثالث ووعد شباب مطروح باستمرا إقامة الورش على فترات ليستفيد منها شباب مطروح، أعقب ذلك كلمة مدير الإدارة العامة للشباب والعمال شكر فيها الجنود المجهولين وراء نجاح الملتقى وشكر الشباب المتفاعل ووعد بالجديد فى الملتقيات القادمة، كما وجهت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر للشباب وعبرت عن فرحتها بنجاح الملتقى وتحقيق الهدف منه، وأكدت على أهمية تفاعل الشباب لإنجاح اى عمل، تلا ذلك توزيع شهادات التقدير على كل من شارك فى الملتقى والتقاط الصور التذكارية مع الشباب.