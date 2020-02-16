تعرف على نصيب أفريقيا من المقاعد الإضافية في مجلس الأمن.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك بندا ثابتا فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان توسيع مجلس الأمن وإدخال المزيد من الديمقراطية فى عمل الأمم المتحدة.





وأضاف السفير حسين هريدي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه تم العمل على توسيع مجلس الأمن الدولي بحيث أن عضويته لا تكون قاصرة كما هي الآن على أعضاء خمس دول دائمة العضوية.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأعضاء دائمة العضوية لهم الحق فى النقد أو الفيتو، مضيفا أن هناك عشر دول أخري يمثلون المجموعات الجغرافية المختلفة ومن بين هذه المجموعات العالم العربي وإفريقيا.





وأوضح السفير حسين هريدي، ان فى إطار توسيع مجلس الأمن سيكون لآسيا مقعد وسيكون لإفريقيا مقعدين وسيكون هناك مقاعد اللاتينية أيضا وكذلك أوروبا.



