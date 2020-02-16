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محافظات

تبدأ من 240 جنيها.. تعرف على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالشرابية

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:59 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.


وفي حي الشرابية   .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و 1200 للتجاري و 900  للإداري و800  للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا   ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 400  جنيه للسكني و 600  للتجاري و 450  للإداري و 400  للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل  عطفة الطباخ وحارة العجمي وشارع المدبح ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 240  جنيه للسكني و 360  للتجاري و 270  للإداري و 240 للصناعي).
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