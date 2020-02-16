تبدأ من 240 جنيها.. تعرف على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالشرابية

حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.









وفي حي الشرابية .. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و 1200 للتجاري و 900 للإداري و800 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 400 جنيه للسكني و 600 للتجاري و 450 للإداري و 400 للصناعي).





- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل عطفة الطباخ وحارة العجمي وشارع المدبح ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 240 جنيه للسكني و 360 للتجاري و 270 للإداري و 240 للصناعي).