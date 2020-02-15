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رياضة

أحمد مرتضى منصور: أنا الجندي المجهول في تحقيق السوبر الإفريقي

السبت 15/فبراير/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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ملك موسى
قال احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لبرنامج البريمو على قناة ten ان اجتماعه مع مسؤلي الكاف بقيادة احمد احمد كان له اثر كبير في تامين بعثة الزمالك في قطر .  

واضاف عضو مجلس الزمالك ان هذه الاجتماعات كانت سببا في زيادة تركيز اللاعبين وظهروهم بشكل جيد في امام الترجي في السوبر.

وتابع احمد مرتضى ان إدارة كارتيرون للقاء كانت جيدة، وساهمت في تحقيق الزمالك بالفوز على الترجي.

 وتطرق الي مباراة السوبر المصري امام الاهلي بالامارات، مؤكدا انه يحلم بالجمع بين البطولتين في اسبوع واحد، مشيرا إلى ان الفوز على الاهلي بطولة في حد ذاتها.
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