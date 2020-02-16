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حوادث

اليوم .. نظر الطعن على قرارات رئيس جامعة القاهرة في حفل "حماقي"

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:01 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالحميد هنداوي، الطعن على قرارات رئيس جامعة القاهرة التي أعلنها على خشبة مسرح الفنان محمد حماقي.

وذكرت الدعوى التي رفعها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم ٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية، أساءت لجامعة القاهرة والدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية - بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى، إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلًا: "إحنا هنخرجك وخلي الـ5% على جامعة القاهرة".

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء كل طالب لم يسدد المصاريف الجامعية، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل، وحتى 29 من الشهر ذاته.

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