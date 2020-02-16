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حوادث

حبس عاطل لسرقته أجهزة من شقة موظف بدار السلام

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:03 ص
حبس
حبس
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عمرو خليفة:

أمرت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بسرقة أجهزة من شقة موظف بدار السلام، وإخفائه المسروقات لدى عامل بمحل.

 

البداية بلاغ إلى قسم شرطة دار السلام من موظف قرر باكتشافه كسر باب شقته وسرقة "شاشة LCD، أسطوانة غاز" من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، وتفعيل منظومة تسجيل الدراجات النارية غير المرخصة، وأمكن تحديد الدراجة النارية "توك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

 

وباستدعاء قائده ويعمل سائق توك توك، قرر استقلال أحد الأشخاص الدراجة بصحبته وبحوزته المسروقات وتوصيله لمنطقة المدق - دائرة القسم.

 

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه.

 

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عامل بمحل أجهزة كهربائية.

 

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بقرارها السابق.


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