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حوادث

اللاب توب كشف المستور.. حبس عصابة سرقة الشقق بعين شمس

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:01 ص
حبس عصابة سرقة الشقق
حبس عصابة سرقة الشقق بعين شمس
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اسلام مقلد

أمرت نيابة عين شمس، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بعين شمس.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام شخصين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

 

على الفور تم الإنتقال لمحل الواقعة وتم ضبطهما، وبحوزتهما جهاز "لاب توب، شاحن، مجهولى المصدر".

 

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "كسر الباب"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، اتهمهما بالسرقة.

 

 وبتطوير مناقشتهما، اعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

 

واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة آخرى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة التي أمرت بقرارها السابق.


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