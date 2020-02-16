قطع مياه الشرب عن مناطق سكنية بشوارع المحلة غدا

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية برئاسة المهندس عادل عطية اليوم بيانا إعلاميا حول قطع خدمة مياه الشرب عن مناطق سكنية لإجراء أعمال صيانة وإحلال وتجديد شبكات مياه غدا الاثنين بمناطق نعمان الأعصر وسكة زفتي .





كما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة فى تعليماته الى المهندس محمود عاطف نصر مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من تركيب وربط خط 16 بشارع منصور بخط 24 المغذي وربط نفس الخط بـ 16 بشارع أنور سالم لزيادة ضخ كميات المياه بالمناطق السكنية المتضررة من ضعف مياه الشرب .





كما ناشد أهالي وعائلات المواطنين بتدبير كافة احتياجاتهم اللازمة لصيانه ورفع كفاءة محطات وخطوط مياه الشرب حفاظا على صالح المواطنين.



