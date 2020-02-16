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حوادث

حبس سائق لاتهامه بقتل زميله للخلاف على أولوية التحميل فى مصر القديمة

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:31 ص
حبس سائق لاتهامه
حبس سائق لاتهامه بقتل زميله
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رامى المهدى - اسلام مقلد
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة سائق، قتل على يد زميله بجوار محطة مترو أنفاق الزهراء بمصر القديمة للخلاف على اولوية التحميل، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة، كما قررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان حول الواقعة لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

وكان قد شهد موقف سيرفيس بجوار محطة مترو أنفاق الزهراء بمصر القديمة جريمة قتل بشعة، عندما مزق سائق جسد زميله للخلاف على تحميل الركاب ، تم ضبط المتهم ، وتولت النيابة التحقيق .


تبلغ لقسم مصر القديمة من مستشفى قصر العيني بوفاة سائق  "سن 20 مقيم بدائرة القسم" إثر إصابته بطعنات متفرقة . 


فتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى تحديد مرتكب الواقعة .


وتبين أنه (سائق آخر سن 20 مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة" .


 بمواجهته اعترف بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب بموقف بجوار محطة مترو أنفاق الزهراء دائرة القسم .

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