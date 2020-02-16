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فن

بشير الديك يروي تفاصيل ما فعله معه عاطف الطيب يوم وفاة نجله

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:01 ص
بشير الديك وعاطف
بشير الديك وعاطف الطيب
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محمد نحلة

حكى الكاتب والسيناريست بشير الديك عن ذكرياته مع المخرج الراحل عاطف الطيب وقال في تصريحات لـ " صدى البلد"، " عاطف الطيب صديق عمري، وأكثر من وقف بجانبي فى كل الصعوبات التى مريت بها".


وتابع" لن أنسى له مافعله حينما توفى ابني، فحينها شعرت أنني كسرت، ولكنه أصر على أن يخرجني من هذه الحالة وأصر على عودتي للعمل مرة أخرى، وحقيقي خبر وفاته هزني كثيرا خاصة لانني كنت خارج البلاد وتفاجأت بالخبر في الجرايد".


يعرض ل"بشير الديك" حاليا فيلم الفارس والأميرة، و تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.


 

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

 

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.


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