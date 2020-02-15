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أخبار البلد

أسياد افريقيا الناس عرفونا .. هتافات جماهير الزمالك تهز مطار القاهرة .. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى

تجمع عدد كبير من جماهير نادى الزمالك داخل مطار القاهرة فى انتظار وصول بعثة النادي ، بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.


ارتفعت هتافات جماهير الزمالك داخل المطار : اسياد افريقيا الناس عرفونا .. وفى كل مكان بيشجعونا .. زمالكاوية والفخر لينا نادى الزمالك نادى القرن افريقيا تعرف امجاده "  


وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي تستقبل بعثة النادي، العائد من قطر.


وكان نادي الزمالك قد وصل إلى البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي وذلك بعد تغلبه أمس على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.


ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.

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