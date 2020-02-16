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رياضة

مدرب الاتحاد السكندري: لم ننس الخسارة أمام أسوان في الدوري.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:32 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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عمرو أبوبكر
أبدى محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري سعادته عقب تخطي عقبة أسوان والصعود لدور ال8 من بطولة كأس مصر.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " نتائج الاتحاد بدأت تتحسن الفترة الأخيرة وهذا أمر مهم.

وأردف: كنا نضع في اعتبارنا الخسارة السابقة من أسوان خلال مواجهته اليوم بالكأس، مازلنا نشعر بالحزن حتى الآن بسبب هذا اللقاء.

وعن إيقافه قال: "لم أتجاوز ضد الحكم حتى يتم إيقافي 4 مباريات، انفعلت في غرفة خلع الملابس لكني لم أوجه له أي كلمة".

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