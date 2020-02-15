تريزيجيه يتحدث عن لقاء توتنهام وشعوره عند اللعب على أرضية فيلا بارك

يستعد فريق أستون فيلا لخوض لقاء مهم على أرضه مع مضيفه توتنهام غدا الأحد على ملعب "فيلا بارك معقل الفيلانز، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.





وتحدث الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: "اللعب في فيلا بارك شعور رائع وسط جماهير رائعة توجه كل الدعم لنا دائما، نحارب دائما ونقدم أفضل ما لدينا لجعلهم سعداء في الموسم الجاري".





وتابع: "ستكون مباراة صعبة أمام توتنهام، وسنقاتل مع الجماهير لتحقيق الانتصار في لقاء الأحد".





وأضاف خلال حديثه: "نشعر بالثقة، وجميع اللاعبين يعملون بقوة من أجل الفوز في المباراة".





يذكر أن توتنهام يجتل المركز السادس في في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويحتل أن أستون فيلا يحتل المركز الـ17 في بريميرليج وفي جعبته 25 نقطة من 25 مباراة



