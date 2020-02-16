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رياضة

أحمد حسن: الزمالك فاجئنا أمام الترجي وفوزه انتصار لمصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ، إن فوز نادي الزمالك أمام الترجي التونسي بلقب السوبر الإفريقي، انتصار لمصر.

وتابع "الصقر" خلال حديثه لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الزمالك قدم أداء مشرفا أمام الترجي التونسي، كان الأفضل في كل شيء أمام الترجي التونسي".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مستقبل الكرة المصرية والزمالك فاجئنا ولم نتوقع فوزه على الترجي بهذا الشكل".

وأتم: "استقبال الجمهور المصري لبعثة الزمالك ساهم في ارتفاع أداء اللاعبين".

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي ، والذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات، ومتخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي الذي حقق 3 بطولات.
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