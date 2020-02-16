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فن

بعد يومين.. آمال ماهر تقترب من المليون الأول بـ ماتسبنيش

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:03 ص
أمال ماهر
أمال ماهر
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محمد نحلة

تقترب الفنانة آمال ماهر من المليون مشاهدة بكليب أغنية "ماتسبنيش" التى طرحته منذ يومين بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.


الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

 

وتقول كلمات الأغنية:  ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".


قدمت آمال ماهر أغنية جديدة تحمل اسم " انت وحدك" خلال إحيائها حفل عيد الحب في احد المسارح بالتجمع الخامس، وهي من كلمات تركي ال شيخ، وطلبت امال من الجمهور الدعاء له بالشفاء.


الاغنية من المقرر طرحها في الألبوم الجديد وتقول كلماتها " انت وحدك بسمتي وضحكة حياتي، عزفي واحلي اغنياتي، وكل حاجة فيك صحت فيا حاجة، لونت كل الحياة بالسعادة والاماني، دوقتني طعم حبك، علمتني اعيش تاني".


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