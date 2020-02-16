شاهد.. أمن القاهرة تزيل الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم

قام ضباط قطاع امن القاهرة بمتابعة قرار رفع الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم .
وفي إطار تنفيذ هذا الشق ، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإزالة جميع الحواجز الخرسانية وفتح المحاور المرورية التي كانت مغلقة بشكل جزئي بمحيط قسمى شرطة ( عين شمس ، المقطم ) .
ولاقى القرار استحسان المواطنين والأهالي بالمنطقتين، وتوجهوا بالشكر للضباط القائمين على تنفيذ القرار والإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم.
يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الأمن على إتخاذ ما يلزم للتيسير على المواطنين وفتح الشوارع والمحاور المرورية بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة .