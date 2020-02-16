شاهد.. أمن القاهرة تزيل الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم

قام ضباط قطاع امن القاهرة بمتابعة قرار رفع الحواجز الخرسانية بمحيط قسمى شرطة عين شمس والمقطم .





وفي إطار تنفيذ هذا الشق ، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإزالة جميع الحواجز الخرسانية وفتح المحاور المرورية التي كانت مغلقة بشكل جزئي بمحيط قسمى شرطة ( عين شمس ، المقطم ) .





ولاقى القرار استحسان المواطنين والأهالي بالمنطقتين، وتوجهوا بالشكر للضباط القائمين على تنفيذ القرار والإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم.



