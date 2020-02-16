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رياضة

الزمالك أم الترجي .. نجم الأهلي السابق يكشف عن الفريق الذي شجعه حسام حسن في السوبر الأفريقي

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:59 ص
حسام حسن
حسام حسن
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ريهام بكير
قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه كان يدعم نادي الزمالك أمام الترجي خلال لقائه أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وتابع عمارة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت أشجع الزمالك واسألوا حسام حسن كان بيتفرج معايا".

وعن سؤاله عن انتماء حسام حسن خلال لقاء الترجي: "حسام حسن لم يشجع أي فريق لكن كان يشاهد المباراة بعين المدرب".

وأتم: "حسام حسن يعشق تراب الأهلي ودائما ما يسعى للظهور داخل القلعة الحمراء".

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي، الذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات،  متخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي والذي حقق 3 بطولات.
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