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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ منال سلامة مع سماح أنور

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:34 ص
سماح انور
سماح انور
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مصطفى كرم

شاركت منال سلامة جمهورها بصورة جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة سماح أنور.


وعلقت منال سلامة على الصورة قائلة: "مع الفنانة الرائعة سماح أنور"، ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "منورين" و " الفنانة اللي وحشتنا" و "المحترمين" و "ماشاء الله عليكم انتو الإثنين رائعين".


وانتشرت في الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد بوفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية عن أن ما يتم تداوله عن وفاة منال سلامة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.


بينما نشرت منال سلامة فيديو لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" لتنفي شائعة وفاتها.

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